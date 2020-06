George Floyd: Cautiune de un milion de dolari pentru politistul Derek Chauvin

Ziare.

Conform documentelor tribunalului, fostul politist a acceptat conditiile tribunalului, care includ sa nu contacteze familia lui Floyd, sa nu lucreze in sfera securitatii, sa nu paraseasca statul Minnesota si sa predea armele de foc. Urmatoarea audiere este programata pe 29 iunie.Reamintim faptul ca politistul apare intr-o inregistrate cum il tine la pamant pe George Floyd in timp ce acesta spune ca nu poate sa respire. Tragicul sfarsit al lui Floyd a declansat ample proteste antirasiste si impotriva violentei politiei in SUA, dar si pe plan mondial.