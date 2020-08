Germania a inregistrat peste 2.000 de noi cazuri de coronavirus, cel mai mare bilant zilnic de dupa 25 aprilie

Potrivit dpa, autoritatile sanitare din Germania au anuntat 2.034 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. Ultima data, in Germania s-a inregistrat un bilant zilnic mai mare in 25 aprilie: 2.055 de cazuri.In total, in Germania s-au inregistrat 232.082 de infectari cu Covid-19. Au murit 9.267 de oameni in Germania, din cauza coronavirusului.