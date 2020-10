Germania: Agentiile de informatii vor putea avea acces la continutul conversatiilor criptate din aplicatii de mesagerie

Noile prerogative vor fi valabile pentru agentia de informatii externe BND, cea de securitate interna Verfassungsschutz si serviciul de contrainformatii al armatei (MAD).Totusi, va fi nevoie de o aprobare speciala pentru fiecare caz in parte, cu alte cuvinte ofiterii de informatii nu vor putea spiona convorbirile din astfel de aplicatii dupa bunul lor plac.Pentru a asigura controlul asupra acestor noi prerogative de supraveghere, guvernul intentioneaza sa suplimenteze personalul comisiei parlamentare ce urmeaza sa acorde autorizarile necesare si care va beneficia si de un consilier tehnic.Legislatia in acest sens mai trebuie sa primeasca aprobarea parlamentului federal Bundestag, in care partidele coalitiei guvernamentale - conservatorii cancelarului Angela Merkel (CDU/CSU - Uniunea Crestin-Democrata si aripa sa bavareza, Uniunea Crestin-Sociala) si Partidul Social Democrat (SPD) - dispun de majoritate.Initiatorii acestei masuri sustin ca astfel agentiile de informatii nu ar face decat sa-si recapete prerogativa de a monitoriza convorbirile, pe care le ascultau prin interceptarea telefoanelor inainte de aparitia internetului si a smartphone-urilor.Propunerea lor a creat insa controverse, chiar in cadrul coalitiei guvernamentale. Un proiect precedent avea in vedere prerogative si mai extinse pentru serviciile de informatii, inclusiv acces la date de pe computere, telefoane inteligente si alte dispozitive, dar ulterior s-a renuntat la aceasta varianta, la presiunile SPD.