Germania anunta ca nu intentioneaza sa dea inapoi in disputa cu SUA asupra Nord Stream 2

"Nu este cazul sa vorbim despre suveranitatea europeana daca prin aceasta se intelege ca noi sa facem totul in viitor asa cum vrea Washingtonul", a declarat Maas in comentarii citate luni de agentia germana de presa, inainte ca Joe Biden sa preia presedintia SUA de la Donald Trump pe 20 ianuarie.Berlinul se asteapta la un nou inceput cu Washingtonul sub Biden dupa ce relatiile s-au deteriorat in timpul mandatului lui Trump.Dar vor mai exista puncte de disputa, a notat Maas. "Guvernul german nu isi va schimba pozitia fata de Nord Stream 2", a insistat Maas. "Important este ca suntem aliniati in problemele strategice centrale si geopolitice, ca ne aflam de aceeasi parte a baricadei", a spus el.Politica Statelor Unite in aceasta privinta nu se asteapta sa se schimbe odata cu investirea lui Biden - presedintele democrat ales respinge proiectul, la fel ca Trump.Conducta Nord Stream 2 urmeaza sa transporte direct gaz provenit din Rusia catre Germania, economia de top a UE, printr-o ruta sub Marea Baltica similara cu linia operationala curenta Nord Stream.SUA au condamnat conducta ca amenintand securitatea aliatilor NATO din UE prin cresterea dependentei de Rusia si au amenintat cu noi sanctiuni.Recent, s-a anuntat ca conducta este terminata in proportie de 94%.Sustinatorii proiectului gazoductului acuza Statele Unite ca vor doar sa poata vinde mai bine propriul gaz catre Europa.