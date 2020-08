Germania anunta cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de COVID-19 din ultimele 3 luni

Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea mai mare incepand din data de 9 mai, ridica la 218.519 numarul total de infectari.'Acest lucru este, fara indoiala, foarte ingrijorator', a afirmat ministrul sanatatii, Jens Spahn, la postul de radio Deutschlandfunk.'Pentru ca acum avem o multime de focare peste tot in tara', a explicat el, cerandu-le cetatenilor sa ramana 'foarte, foarte vigilenti'.'Vedem ca, din cauza turistilor care revin, dar si din cauza a tot felul de petreceri si adunari de familii, acum avem focare mai mici si mai mari in multe regiuni, in aproape toate zonele tarii', a aratat Spahn.Varful epidemiei a fost atins la inceputul lui aprilie, cand RKI a raportat peste 6.000 de cazuri zilnice.Pana in prezent, 9.207 de persoane au decedat dupa ce au contractat noul coronavirus, dintre care sase de la raportarea de marti.Cresterea numarului de infectari urmeaza dupa relaxarea restrictiilor si relansarea calatoriilor intr-o mare parte a Europei.Ramane de vazut ce efect va avea in Germania deschiderea graduala a scolilor dupa vacanta de vara, cele 16 landuri luand masuri preventive diferite.Miercuri, elevii din Renania de Nord- Westfalia, cel mai populat land german, au revenit in scoli. Landul este primul unde purtarea mastii este obligatorie chiar si in timpul orelor de clasa, in timp ce alte autoritati regionale, inclusiv la Berlin, au preferat o abordare mai flexibila.