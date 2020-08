Germania: Cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri COVID-19 din ultimele trei luni

Cifra de miercuri ridica la 226.914 numarul total de persoane care au avut sau au in prezent virusul, in timp ce 9.243 de persoane au murit, decesele lor fiind asociate COVID-19, boala provocata de coronavirus, potrivit RKI.Numarul cazurilor de coronavirus din Germania a crescut in ultimele saptamani, cu peste 1.000 de cazuri suplimentare inregistrate timp de mai multe zile. La varful epidemiei la inceputul lunii aprilie, numarul zilnic al cazurilor a ajuns la peste 6.000.Cancelarul german Angela Merkel a cerut marti populatiei sa respecte cu strictete recomandarile pentru combaterea epidemiei de coronavirus, avertizand ca este exclusa orice noua relaxare a restrictiilor in contextul inmultirii actuale a cazurilor de coronavirus in Germania.Ea a atras atentia ca recenta crestere a numarului de cazuri de coronavirus a fost cauzata de o mai mare mobilitate si de un contact sporit intre oameni, in special in adunarile mari care au dus la focare locale.Un motiv il reprezinta numarul mare de persoane care s-au intors deja din vacanta, dat fiind ca in unele landuri federale scolile au reinceput. Dintre turistii reveniti in Germania, mai multi au fost testati pozitiv.Guvernul federal a declarat Spania continentala si Insulele Baleare drept zona de risc Covid. Numai Insulele Canare nu figureaza pe lista. Decizia a fost luata dupa ce numarul noilor infectari cu SARS-CoV-2 a crescut, in decurs de 24 de ore, la aproape 3000. Cei care se intorc din Spania trebuie testati si intra in carantina pana la aflarea rezultatului.Un alt motiv il prezinta petrecerile in grup mare. Ministrul Sanatatii, Jens Spahn, avertiza, duminica seara, fata de acest pericol intr-o interventie la postul public de televiziune ZDF. "Asupra acestui aspect trebuie sa ne concentram, pe langa cel al vacantelor", a subliniat politicianul crestin-democrat. Intrebat daca se vor impune noi restrictii suplimentare, Spahn a spus ca nu considera ca trebuie revenit la lockdown, inchizandu-se, de pilda, din nou frizeriile sau magazinele. Ajunge respectarea masurilor existente: purtarea mastii de protectei si distantarea.