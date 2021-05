Angela Merkel condamna "atacurile teroriste" ale Hamas si apara "dreptul Israelului la legitima aparare"

"Este vorba despre atacuri teroriste, care au doar scopul de a ucide oameni, fara vreo distinctie, si de a raspandi in mod arbitrar frica", denunta intr-o conferinta de presa un purtator de cuvant al Guvernului german, Steffen Seibert.Guvernul Angelei Merkel apara "dreptul Israelului la legitima aparare impotriva acestor atacuri", a subliniat el.De la inceputul acestui nou ciclu al violentei, luni, 103 palestinieni - inclusiv 27 de copii - au fost uciti in Fasia Gaza , iar alti 580 au fost raniti, potrivit unui bilant al Ministerului palestinian al Sanatatii. In Israel, sapte persoane - inclusiv un copil de sase ani si un militar - au fost ucise. Armata israeliana a comasat joi tancuri si vehicule de-a lungul barierei de securitate cu enclava palestiniana - de unde trupele israeliene s-au retras in 2005.Aviatia israliana si-a continuat in noaptea de joi spre vineri bombardamentele unor instalatii Hamas, iar sute de palestinieni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele in pripa din calea atacurilor aeriene, potrivit unor martori si jurnalisti AFP aflati la fata locului.Hamasul, care a continuat sa lanseze proiectile catre sudul Israelului, a incercat sa lanseze drone incarcate cu explozivi catre Israel, potrivit armatei israeliene.