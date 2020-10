Germania construieste a doua statie mondiala de alimentare cu hidrogen destinata trenurilor

Asocierea din domeniul Transportului Rin-Main (RMV), Alstom si Infraserv Hochst dezvolta infrastructura cu hidrogen in regiunea Rin-Main. Alstom furnizeaza trenurile cu celule de combustie pe care RMV le va utiliza, in timp ce Infraserv Hochst, operatorul parcului industrial, va construi si va opera statia de alimentare.Statia de alimentare urmeaza sa fie construita in Industriepark Hochst."Reprezinta prima statie de alimentare cu hidrogen pentru trenurile de calatorie din Hessa si cea de-a doua pe plan global, aceasta statie urmand sa alimenteze cu hidrogen cea mai mare flota de trenuri cu celule de combustie din lume, incepand cu luna decembrie 2022", arata asocierea intr-un comunicat.Secretarul de stat Jens Deutschendorf a dat luni semnalul de start pentru acest proiect, impreuna cu directorul executiv al RMV, Knut Ringat, Jorg Nikutta, director executiv al Alstom Germania si Austria, si Joachim Kreysing, director executiv al Infraserv Hochst, operatorul parcului industrial."Hessa a preluat rolul de pionier in dezvoltarea viitoare a conceptelor de mobilitate favorabile mediului inconjurator. Transportul feroviar fara emisii, care va deveni o realitate in regiunea noastra in viitorul apropiat, reprezinta contributia noastra la atingerea obiectivelor de protectie climatica si va face ca transportul public local sa devina si mai atractiv, drept o alternativa la autoturism", a afirmat secretarul de stat Jens Deutschendorf.RMV detine un record prin flota sa cu celule de combustie."Prin intermediul trenurilor cu celule de combustie realizate de Alstom, vom deschide un nou capitol al mobilitatii fara emisii in cadrul RMV. Cu ajutorul celor 27 de vehicule, stabilim un record mondial: Niciunde in lume nu exista, in prezent, o flota cu celule de combustie atat de extinsa, in transportul public local", a afirmat directorul executiv al RMV, Knut Ringat, la ceremonia de inaugurare.Ringat a vorbit si de cooperarea dintre producatorul de material rulant Alstom si Infraserv Hochst. "Sunt incantat sa va anunt ca avem capacitatea de a finaliza acest proiect gigantic, la timp si cu incadrare in bugetul stabilit", spune el.Valoarea comenzii totale este de 500 de milioane de euro.Trenurile cu hidrogen "Coradia iLint" ale Alstom, care, in limita unei autonomii de 1.000 de kilometri, se pot deplasa o zi intreaga in reteaua RMV, vor inlocui locomotivele alimentate cu diesel, comandate de sucursala Fahma apartinand RMV, pe liniile RB 11 (Frankfurt-Hochst - Bad Soden), RB12 (Frankfurt-Konigstein), RB15 (Frankfurt - Bad Homburg - Brandoberndorf) si RB16 (Friedrichsdorf - Friedberg).Primul tren de calatori din lume alimentat cu celule de combustie de hidrogen opereaza fara niciun fel de emisii, este silentios si emite doar vapori de apa si condens.Infraserv Hochst, societatea de operare a Industriepark Hochst, care are o suprafata de 4,6 kilometri patrati, a activat in sectorul tehnologiilor cu hidrogen si celule de combustie de mai multi ani.Prima statie de alimentare cu hidrogen pentru autovehicule a fost pusa in functiune in anul 2006.Industria chimica a fost, in mod traditional, unul dintre sectoarele industriale din Germania care produc tehnologii inovatoare."Chiar si intrebarea presanta despre conceptele de mobilitate ale viitorului si alimentarea cu energie isi poate gasi raspuns doar daca acesta vine din partea industriei chimice", a afirmat Joachim Kreysing, director executiv al Infraserv Hochst.Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) este una dintre cele mai mari asocieri din domeniul transportului din Germania. Coordoneaza si organizeaza traficul regional de autobuze si feroviar pe o suprafata aproximativa de 14.000 de kilometri patrati. Aceasta reprezinta in jur de doua treimi din suprafata statului Hessa. In jur de 5 milioane de persoane locuiesc in zona acoperita de retea. Reteaua a fost lansata in 1995 si 805 milioane de pasageri au calatorit in retea, in anul care s-a incheiat.Alstom a intregistrat vanzari in valoare de 8,2 miliarde de euro si avea comenzi inregistrate in valoare de 9,9 miliarde de euro, pentru anul fiscal 2019/20. Avand sediul in Franta, Alstom activeaza in peste 60 de tari si are peste 38.900 de angajati.Coradia iLint este primul tren de calatori din lume alimentat cu hidrogen, care genereaza energie electrica pentru propulsie. Acest tren cu zero emisii este silentios si emite doar vapori de apa si apa in stare de condens. Prezinta mai multe inovatii diferite: conversie in energie curata, stocare flexibila de energie in baterii si gestionarea inteligenta a puterii motoare si energiei disponibile. Proiectat special pentru utilizarea pe linii neelectrificate, sustine operarea curata si sustenabila a trenurilor.Infraserv Hochst este principalul partener pentru companiile cu profil chimic si farmaceutic, in ceea ce priveste dezvoltarea locatiilor de productie si cercetare. Serviciile societatii includ alimentare cu energie, gestionarea deseurilor, operarea retelelor, servicii la locatie, sanatate si securitate la locul de munca, protectia mediului si gestionarea unitatilor. Impreuna cu filialele sale, Grupul Infraserv Hochst acopera, de asemenea, tehnologie de proces, logistica si instruire. Grupul Infraserv Hochst are aproximativ 2.700 de angajati si 193 de stagiari.In 2019, Infraserv Hochst, inclusiv filialele sale, Infraserv Logistics, Infraserv Hochst Process Technology, Provadis Partner for Education and Consulting, si Thermal Conversion Compound, au generat venituri de peste 1 miliard de euro. Infraserv Hochst este operatorul Industriepark Hochst, un parc cu o suprafata de 460 de hectare care gazduieste in jur de 90 de societati din sectorul farmaceutic, biotehnologic, substantelor chimice de baza si specializate, protectia recoltelor, aditivi alimentari, si servicii. In jur de 22.000 de persoane sunt angajate aici. Investitia totala, incepand cu anul 2000, s-a ridicat la aproximativ 8 miliarde de euro.