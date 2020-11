Germania a incheiat un contract pentru achizitia a 38 de avioane de lupta

Deputatii din Bundestag, camera inferioara a Parlamentului german, si-a dat joi acordul pentru aceasta achizitie, a carei livrare este prevazuta sa aiba loc intre 2025 si 2030, acordandu-i o alocare de aproape 5,5 miliarde de euro."Aceste 38 de aparate se numara printre cele prevazute intr-un plan mai amplu" prezentat in aprilie de guvern, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german.La momentul respectiv, ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer a anuntat un plan global pentru fortele aeriene germane vizand achizitionarea a 93 de avioane europene Eurofighter si a 45 de avioane F-18 americane pentru reinnoirea flotei sale de Tornado.Aceasta dorinta a lui Kramp-Karrenbauer nu se va putea insa realiza integral inainte de "legislatura urmatoare", respectiv cel mai devreme la finalul lui 2021, a precizat un purtator de cuvant al ministerului sau.Aceasta prima comanda confirmata de 38 de avioane Eurofighter, cunoscuta si sub numele de proiectul Quadriga, vizeaza livrarea a 30 de aparate monoloc si a opt cu doua locuri."Noul Eurofighter Tranche 4 este in prezent avionul de lupta de constructie europeana cel mai modern, cu o durata de viata utila care depaseste usor 2060. Capacitatile sale tehnice vor permite integrarea sa completa in viitorul sistem aerian de lupta european FCAS", si-a exprimat satisfactia managerul Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, intr-un comunicat.Lansat in 2003, Eurofighter Typhoon este construit de un consortiu european format din grupul franco-germano-spaniol EADS, grupul britanic BAe Systems si cel italian Alenia. Aparatul de zbor este in dotarea fortelor armate din Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Arabia Saudita si sultanatul Oman.Citeste si: Biden ar putea reveni asupra retragerii militare americane din Germania a lui Trump