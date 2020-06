Germania desfiinteaza o companie a unitatii de elita Kommando Spezialkrafte, destabilizata de scandaluri cu privire la legaturi ale unor membri cu extrema dreapta

Ziare.

com

Fortele speciale KSK "si-au luat o autonomie partiala" fata de restul armatei germane "din cauza unei culturi toxice a unor persoane de la conducerea lor. In consecinta, KSK nu poate sa continue in forma actuala", a anuntat Annegret Kramp-Karrenbauer, supranumita AKK, intr-un interviu acordat cotidianului Suddeutsche Zeitung.A doua companie a fortelor speciale germane - considerata locul in care au loc cele maimari derapaje de extrema dreapta - urmeaza sa fie desfiintata imediat - fara sa fie inlocuita. KSK va mai avea doar trei companii. Pana la operarea unor schimbari, unitatea speciala a Bundeswehr nu va participa la exercitii si misiuni internationale.Ministrul a catalogat aceste ultime descoperiri drept "tulburatoare" si "alarmante". Astfel, 48.000 de piese de munitie si 62 de kilograme de explozivi au "disparut" de la KSK.De asemenea, mai multi membri ai fortelor speciale au fost identificati drept apropiati ai miscarii ultranationaliste, in contextul in care autoritatile sunt ingrijorate de o resurgenta a extremei drepte vizand migranti, evrei si oficiali politici care-i sustin.O ancheta interna urmeaza sa stabileasca daca acest material de razboi a fost furat recent sau daca contabilitatea armatei a fost falsificata, a anuntat AKK. "Zidul tacerii este pe cale sa fie spart", a declarat ea. O noua evaluare urmeaza sa aiba loc la sfarsitul lui octombrie.Ministrul german al Apararii a avertizat ca, in cazul in care membrii acestor forte speciale "nu aud acest prim foc de avertisment, problema unei reorganizari" mai largi a "KSK se va pune in mod inevitabil".