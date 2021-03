Germania, tinta campaniilor de dezinformare rusesti. "Niciun alt membru UE nu este atacat mai violent"

"Niciun alt stat membru al UE nu este atacat mai violent decat Germania", indica un raport publicat marti de serviciul diplomatic al UE la Bruxelles.Acestea mentioneaza "campanii sistematice" atat la nivel politic, cat si prin intermediul mass-media apropiate de Kremlin.In acelasi timp, politicienii germani sunt acuzati ca evita dialogul cu Rusia De la sfarsitul anului 2015, peste 700 de cazuri referitoare la Germania au fost colectate in baza de date "UE vs. Disinfo" a Uniunii.Franta a fost vizata de peste 300 de ori, Italia de aproximativ 170 de ori si Spania de peste 40 de ori.Serviciul European de Actiune Externa (SEAE) analizeaza rapoartele si declaratiile media, disponibile public pe site-ul "UE vs. Disinfo"."Kremlinul creeaza o imagine intelectuala a Germaniei in care exista cateva voci sensibile intr-un refren de "rusofobie" irationala, se arata in raport. Mai multe campanii ale presei ruse sunt citate drept dovezi.Una dintre acestea este povestea unei familii rusesti din Berlin ai carei trei copii au fost luati in custodie de catre autoritati deoarece starea lor de bine era pusa in pericol. Mass-media ruse ruleaza aceasta poveste de la inceputul lunii trecute.Aceeasi sursa informeaza ca mass-media si politicienii rusi au folosit povestea pentru a acuza autoritatile germane de suprimarea sistematica a rusilor din Germania.Un site web rusesc a descris incidentul ca "un raspuns la (opozantul rus al Kremlinului Alexei) Navalnii".