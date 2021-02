Germania este pregatita sa primeasca 50 de opozanti belarusi

Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne germane au ''convenit ca in cazuri individuale de o gravitate particulara persoane persecutate politic provenind din Belarus pot fi admise in Germania cu familiile lor'', au raspuns cele doua ministere unei intrebari a deputatului ecologist Manuel Sarrazin.CITESTE SI: UPDATE VIDEO Proteste impotriva presedintelui Lukasenko in Belarus: Protestatarii, asteptati cu tunuri cu apa si politisti insotiti de caini. Autoritatile au retinut circa 100 de protestatari Aceste sosiri ''trebuie sa inceapa cat mai curand posibil'', precizeaza ministerele citate, adaugand ca nu va fi vorba ''despre o primire in grup'', ci despre situatii analizate de la caz la caz.La 23 septembrie anul trecut, guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a declarat ca nu il recunoaste pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, ''lipsit de legitimitate democratica''. Berlinul solicita constant eliberarea ''tuturor detinutilor politici'' din Belarus.