Germania inregistreaza un nou record: 6.638 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore

Aceste informatii vin la doar cateva ore dupa anuntarea de noi restrictii in cele 16 landuri federale, ce vizeaza prevenirea unei resurgente a pandemiei de COVID-19.Precedentul bilant cu cel mai mare numar de contaminari zilnice dateaza din 28 martie, cu 6.294 de cazuri.Cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri seara, la finalul unei reuniuni cu responsabilii celor 16 landuri federale, introducerea de noi masuri mai restrictive.Numarul participantilor la evenimente private va fi limitat, de exemplu, in regiunile care inregistreaza peste 35 de noi contaminari la 100.000 de locuitori in sapte zile. In aceste regiuni, portul mastii va fi obligatoriu peste tot unde oamenii sunt apropiati unii de ceilalti mai mult timp.Adunarile vor fi limitate la 25 de persoane in institutiile publice si la 15 in salile private.Daca pragul de 50 de noi contaminari la 100.000 de locuitori este depasit, vor fi impuse reguli si mai severe, ca limitarea reuniunilor private la maxim 10 persoane din doua familii si inchiderea restaurantelor la orele 23:00.Guvernul federal si landurile, care sunt responsabile de politicile de sanatate, au petrecut miercuri opt ore pentru a elabora aceste reguli care incearca sa unifice situatii extrem de disparate, consecinta a federalismului.