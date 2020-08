Germania intensifica monitorizarea persoanelor care revenin in tara si sunt in carantina. Se prelungeste alerta de calatorie pentru 160 de tari

"Intr-un moment in care numarul de noi infectari in Germania este scazut, este important sa prevenim ca virusul sa se raspandeasca in tara prin intermediul calatorilor care revin", a spus Spahn.Pe de alta parte, potrivit unor surse guvernamentale citate de agentiile dpa si Reuters, Germania va prelungi cu doua saptamani, pana la 14 septembrie, alerta de calatorie emisa in cazul a peste 160 de tari din afara Uniunii Europene.Decizia a fost luata la sedinta de guvern de miercuri.Ministerul de Externe de la Berlin a emis in martie o recomandare fara precedent de evitare a oricaror calatorii in strainatate ca raspuns la pandemia de COVID-19.Din iunie, cand tarile europene au inceput sa-si deschida granitele pentru calatori, pentru a evita ca un sezon estival ratat sa se adauge pagubelor economice pe continent, alerta a ramas in vigoare pentru peste 160 de state din afara UE, urmand sa expire la sfarsitul lui august.