Germania interzice sosirile din doua tari din Europa, din cauza infectarilor cu coronavirus

Incepand de marti, doar cetatenii germani sau rezidentii permanenti vor putea intra in Germania din aceste doua tari, iar companiile de transport feroviar, aerian, rutier sau maritim vor avea interdictie de a transporta alte tipuri de pasageri.Cei admisi in Germania vor trebui sa respecte o carantina de doua saptamani, chiar si in cazul unui test negativ. Portugalia si Rusia se confrunta cu o crestere brusca a numarului de cazuri de infectie cu varianta Delta a coronavirusului , care a aparut initial in India si este mult mai transmisibila, informeaza France Presse.Paisprezece tari se aflau deja in categoria de risc ridicat, intre care Marea Britanie, India si Brazilia