Germania: Majoritatea copiilor au contractat COVID-19 in afara scolii

Autoritatile scolare din Hamburg au declarat ca 78% dintre cei 372 de copii infectati cu COVID-19 intre vacanta de vara si cea de toamna au contractat noul coronavirus in afara scolii, iar sansele de imbolnavire se injumatatesc in cazul copiilor sub 12 ani fata de cei mai mari.Multe scoli au inregistrat o singura infectare in termen de 10 zile, sugerand ca este putin probabil ca elevul afectat sa raspandeasca noul coronavirus colegilor de clasa. Majoritatea copiilor au fost infectati acasa, la petreceri sau alte adunari private.Dintre cele 472 de scoli din Hamburg, 171 au inregistrat cazuri de COVID-19, insa doar 23 dintre acestea au inregistrat mai multe cazuri de infectari.Pe masura ce numarul cazurilor de coronavirus a crescut din nou in Europa, Germania a impus pe 2 noiembrie un lockdown de o luna, inchizand baruri si restaurante, insa mentinand deschise scolile si magazinele.Seful Institutului Robert Koch, Lothar Wieler, a declarat joi ca exista in prezent 475 de focare de COVID-19 in scoli si peste 100 in gradinite.