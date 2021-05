Germania clasifica Marea Britanie drept "zona de mutatie a variantelor" coronavirusului

Astfel, toti calatorii care vin din acest teritoriu vor fi supusi unei perioade de carantina de doua saptamani, care nu poate fi scurtata chiar daca testul este negativ. Aceasta recomandare de la Institutul Robert Koch va fi urmata automat de guvernul german. Incepand de duminica, companiilor aeriene, autobuzelor si trenurilor li se va permite sa transporte numai cetateni germani sau persoane care locuiesc in Germania. Marea Britanie este prima tara europeana care a devenit din nou o zona in care circula virusul si variantele sale. Doar unsprezece tari din Asia, Africa si America Latina se incadreaza in prezent in aceasta categorie de risc ridicat, potrivit Germaniei.Varianta indiana a virusului B.1.617.2 este considerata deosebit de contagioasa si a contribuit semnificativ la explozia numarului de infectii din India in ultimele luni, relateaza AFP.Potrivit ministrului britanic al Sanatatii, Matt Hancock, 2.967 de cazuri legate de varianta B1.617.2 au fost identificate pana in prezent in Regatul Unit, in special in nord-vestul Angliei si in Londra, cu 30 la suta in crestere incepand de luni.