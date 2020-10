Germania: Ministerul Justitiei, tinta unui val de critici dupa ce a feminizat titulaturi intr-un important proiect de lege

Ministerul Justitiei, condus de social-democrata Christine Lambrecht, a luat initiativa de a declina la feminin toate titulaturile si functiile din acest text de lege consacrat redresarii judiciare si insolvabilitatii. Astfel, "directoare" a fost preferat in locul "directorului", la fel si "angajata", "consumatoarea" si "debitoarea".Insa aceasta turnura de la predominanta obisnuita a formelor masculine nu pare sa aiba trecere in guvernul Angelei Merkel. Ministerul de Interne, condus in prezent de conservatorul bavarez Horst Seehofer, a decis sa respinga proiectul si a cerut rescrierea lui, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului, invocand un risc de neconstitutionalitate."Masculinul generic, adica utilizarea formei masculine in limbaj, este recunoscut pentru persoanele celor doua sexe. Femininul generic, in schimb, nu este in prezent admis pe plan lingvistic pentru a fi utilizat pentru persoanele de sex masculin si feminin", a pledat purtatorul de cuvant.Ministerul Justitiei a acceptat ca proiectul de lege sa fie revizuit inainte de a fi prezentat in Consiliul de Ministri. Elaborarea textului "nu a fost inca incheiata", a anuntat o purtatoare de cuvant a Ministerului federal al Justitiei.Aceasta initiativa a suscitat furia partidului conservator al cancelarului federal, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), care asteapta o prezentare rapida a acestei legi menite sa evite falimentul a numeroase intreprinderi germane afectate de pandemie. Legea ar urma inclusiv sa prelungeasca durata de timp inainte ca o intreprindere sa-si declare insolvabilitatea."Draga dna Lambrecht, ar fi bine sa va alegeti orice alta lege pentru astfel de trucuri", a declarat secretarul general al Consiliului economic al CDU, Wolfgang Steiger. "Timpul pentru o reforma a legii asupra insolvabilitatii se scurge, insa Ministerul federal al Justitiei nu o trateaza la modul serios", a criticat el.Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a comparat aceasta initiativa cu "comportamentul provocator al unui copil, ceea ce nu este demn de o doamna ministru".Lovitura de gratie a venit, insa, de la Asociatia Limbii Germane (VDS), care considera ca "utilizarea acestei formulari inselatoare pur si simplu invita la contestarea unei legi".