Germania promite 3 miliarde de euro pentru cele mai sarace tari din lume, la G20

Fondurile vor fi disponibile sub forma unor imprumuturi pe termen lung pentru Fondul pentru Dezvoltare si Reducerea Saraciei (PRGT) al Fondului Monetar International.In luna aprilie, FMI a anuntat ca a primit angajamente pentru fonduri cumulate in valoare de 11,7 miliarde de dolari din partea Australiei, Japoniei, Canadei, Frantei si Marii Britanii, pentru refacerea PRGT."Cu aceste fonduri...tarile cu venituri scazute pot primi imprumuturi cu discounturi mari si sa acopere deficitele de lichiditati", a aratat Ministerul german de Finante.Potrivit institutiei, Germania va oferi o suma totala de 8,7 miliarde de euro pentru ajutoare internationale, in 2020 si 2021.