Germania raporteaza o usoara descrestere a cazurilor noi de COVID-19

Potrivit cifrelor difuzate sambata de Institutul Robert Koch (RKI), numarul deceselor asociate noului coronavirus a fost de 178, fata de cele 218 raportate in ajun.Incidenta la 100.000 de locuitori timp de sapte zile a depasit media nationala de 130 de cazuri. Altfel spus, cu mult peste limita de 50 de contagieri la nivel de populatie stabilita de RKI peste care se intra in clasificarea ca zona de risc.In total, numarul contagierilor de la declansarea pandemiei a ajuns la 773.556 si la 12.378 de morti. Se estimeaza ca 493.200 de pacienti au fost declarati vindecati.Cifrele de sambata par sa confirme perspectiva unei dezaccelerari a noilor contagieri, cum a apreciat RKI. Mesajele, atat la nivelul institutului cat si al clasei politice, indeamna la precautie fata de evolutia unei situatii ce nu pare inca stabila.Germania se afla de la inceputul lunii noiembrie intr-o noua faza de lockdown a vietii publice, ce prevede inchiderea pe intreaga durata a lunii a gastronomiei, a divertismentului nocturn, a vietii culturale si a sportului in spatii inchise, alaturi de limitarea contactelor intre persoane.Au ramas in schimb deschise centrele comerciale si cele de invatamant, o chestiune prioritara pentru guvernul cancelarului Angela Merkel . Luni, Merkel se va reuni prin videoconferinta cu liderii puterilor regionale pentru a analiza evolutia pandemiei.Nu se asteapta insa o flexibilizare a restrictiilor, au avertizat surse guvernamentale, avand in vedere ca incidenta de infectare depaseste cu mult limita de 50 de contagieri zilnice la 100.000 de locuitori stabilita de RKI.