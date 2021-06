Germania cere reformarea NATO pentru a putea contracara "amenintarile" din partea Rusiei si Chinei

"O reforma a NATO pana in 2030 este esentiala, intrucat fara acest efort comun nu vom putea fata fata amenintarilor din partea Rusiei si Chinei", a afirmat Kramp-Karrenbauer, in interventia sa prin teleconferinta in cadrul celei de-a opta editii a Forumului "Securitatea noastra nu poate fi considerata un dat" ("Our Security Cannot Be Taken for Granted"), organizata in capitala Cehiei. Moscova nu este interesata sa coopereze cu Occidentul", a apreciat sefa institutiei de aparare de la Berlin, pe fondul racirii relatiilor cu Kremlinul, in conditiile in care Consiliul NATO- Rusia nu a mai avut loc de ani de zile si mai ales dupa recenta desfasurare masiva de trupe rusesti la granita cu Ucraina "Avem o reala amenintare pe flancul estic al NATO din Europa", a insistat Kramp-Karrenbauer, justificand masurile convenite de liderii Aliantei Nord-Atlantice saptamana trecuta la summitul lor de la Bruxelles.In cadrul acestui summit, NATO a plasat clar China printre amenintarile la adresa securitatii sale si s-a pronuntat pentru lansarea unui proces de adaptare pentru a-si imbunatati raspunsul la provocari, precum agresivitatea Rusiei, atacurile cibernetice sau schimbarile climatice."China isi foloseste puterea economica pentru a se opune prin veto anumitor masuri si incearca sa divizeze Europa, iar Rusia are ambitii similare", a afirmat sefa de la Aparare din Germania, fosta lidera a crestin-democratilor germani."Chiar daca forta economica a Rusiei este slaba, ea este puternica prin propaganda si dezinformare", a continuat Kramp-Karrenbauer.Cu aceasta ocazie, ministrul de externe ceh, Jakub Kulhanek, a lansat un apel Moscovei sa se abtina pe viitor de la "provocari inutile" precum unele din trecutul imediat, cum ar fi includerea Cehiei si SUA pe asa-zisa lista cu tari "neprietenoase".Ministrul slovac al apararii, Jaroslav Nad, a subscris ideii ca Rusia reprezinta o "amenintare serioasa in contextul geopolitic" actual, prin "anexarea inacceptabila"' a peninsulei ucrainene Crimeea (2014) si prezenta sa militara in Siria si Libia.In acelasi timp, premierul ceh Andrej Babis si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu retragerea fortelor NATO din Afganistan , in timp ce ministrii Kuhanek si Nad au criticat plecarea trupelor americane din aceasta tara afectata de violente, fara ca SUA sa le fi explicat si aliatilor lor in prealabil si intr-un in mod adecvat aceasta decizie, noteaza EFE.