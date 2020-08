Germania si-a creat o noua agentie pentru consolidarea securitatii cibernetice

Ministrii germani ai apararii si de interne, Annegret Kramp-Karrenbauer si Horst Seehofer, au mentionat intr-un comunicat comun ca aceasta agentie cibernetica trebuie sa fie un ''instrument esential al guvernului german pentru protectia cetatenilor, administratiei si economiei in spatiul cibernetic'' si astfel Germania face un ''pas important'' in directia ''suveranitatii digitale''.Agentia pentru Inovare in Securitate Cibernetica, cu sediul la Halle (estul Germaniei), va avea intr-o prima etapa 100 de noi posturi si pana in anul 2023 va primi un buget de pana la 350 de milioane de euro.Germania a fost in ultimii ani tinta mai multor atacuri cibernetice grave, printre care s-a evidentiat incursiunea - atribuita Rusiei - in reteaua de calculatoare a Bundestagului (camera inferioara a parlamentului) in anul 2015, atac in urma caruia a fost afectat si biroul parlamentar al cancelarului Angela Merkel Actele oficiale de inaugurare a noii agentii au fost amanate pana in luna octombrie, din cauza pandemiei de coronavirus.