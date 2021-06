Germania nu vrea sa faca jocurile lui Putin si sustine ca Ucraina trebuie sa ramana tara de tranzit dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2

Putin a spus vineri, la Forumul economic de la Sankt Petersburg, ca rolul Ucrainei ca tara de tranzit nu mai este asigurat odata ce gazoductul Nord Stream 2 care va lega Rusia si Germania va fi finalizat.Germania, care a sustinut constructia gazoductului in fata unei opozitii feroce din partea SUA si a altor state europene care afirma ca Ucraina va fi astfel lipsita de orice parghie de actiune impotriva statului vecin, a insistat mereu ca Ucraina trebuie sa ramana o tara de tranzit."Pentru guvernul german ramane esential ca Ucraina sa ramana tara de tranzit chiar si dupa Nord Stream 2", a afirmat purtatorul de cuvant al guvernului, Stefffen Seibert.Germania se asteapta ca Rusia sa adere la un acord interguvernamental existent prin care sa se angajeze sa-si trimita gazul prin Ucraina, a fost el citat de ziarul german."Prin acordul lor de tranzit, negociat partial de UE si de Germania, Rusia si Ucraina au creat cadrul pentru acest lucru", a spus el. "Ne asteptam sa se adere la acest acord", a adaugat el.Tratatul privind tranzitul gazului natural expira in 2024, dar poate fi prelungit.Alti oficiali din coalitia de guvernare au fost mai critici. Nils Schmid, un purtator de cuvant pentru politica externa al social democratilor, parteneri in coalitia de guvernare, a declarat ca afirmatiile lui Putin "nu ajuta, ci irita".Partidele de opozitie, printre care si Verzii, au apreciat ca ar trebui sa se renunte la gazoduct.