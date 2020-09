Germania: Un concert care a inceput in 2001, intr-o biserica medievala, se va termina in 2640

The New York Times anunta pe 5 septembrie ca spectatorii au venit in numar mare la biserica medievala Sfantul Burchardi din Halberstadt, la 200 de kilometri de Berlin. Acea zi a marcat prima schimbare de sunet in aproape sapte ani de cand a inceput cel mai lung concert din lume.Aceasta a fost a 14-a schimbare de acord de cand a inceput recitalul de orga al unei compozitii a americanului John Cage, pe 5 septembrie 2001. S-au implinit 89 de ani de la nasterea compozitorului american, care a murit in 1992 la varsta de 79 de ani.Rainer Neugebauer, care administreaza Fundatia de Orga "John Cage" la Halberstadt, a explicat asistentei ca "fata de Jocurile Olimpice sau Forumul Economic Mondial de la Davos, acest eveniment nu poate fi anulat". "Schimbarea de acord trebuia sa se faca, figureaza pe partitura", a declarat el.John Cage a scris partitura pentru prima data la pian in 1985. Indicatia relativa a tempo-ului a fost urmatoarea: "Pe cat se poate de lent". Orga se preteaza la un astfel de tempo. Daca la pian, sunetul dispare o data ce ai terminat de atins o clapa, cel produs de orga poate dura la infinit.Aceasta orga nu este un instrument standard, activat de o claviatura. Tevile reglate pentru notele partiturii sunt adaugate sau eliminate pe masura ce sunetul va fi modificat. Niciun organist nu este implicat: instrumentul fucntioneaza pe pilot automat si pedalele care activeaza tevile sunt actionate de saci cu nisip.Ceremonia care insoteste fiecare schimbare a devenit un ritual pentru amatorii compozitiei. Un compozitor si o soprana care poarta manusi albe introduc doua tevi noi in orga, creand astfel un nou acord de sapte note, care se alatura celor cinci note care rasuna din octombrie 2013. Potrivit compozitorului, "o noua armonie" si un sunet mai dens emana din instrument.Performanta i-a permis orasului Halberstadt - a carei populatie s-a diminuat si a imbatranit - sa devina cunoscut. Potrivit lui Rainer Neugebauer, 140.000 de persoane au vizitat orasul de la inceputul concertului. "Nu este un proiect care atrage multimi", explica el. "Dar acesta constituie un loc pentru cristalizarea artei contemporane, care atrage persoane interesante la Halberstadt". Potrivit primarului orasului, Andres Henke, spectacolul "pune intrebari filosofice despre relatia noastra cu timpul"."Este o senzatie unica sa participi la un proiect artistic care va lega generatii si va dura atat de mult timp", a continuat Andres Henke. El spera ca spectacolul sa dureze pana in 2640. Ce ar putea impiedica acest lucru ar fi lipsa banilor. "Uneori, spunem ca este un proiect care are nevoie doar de aer si timp, dar ne trebuie si bani", a amintit edilul.Costurile de functionare sunt suportate aproape exclusiv din donatii private.