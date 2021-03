Germania va administra vaccinul produs de AstraZeneca si persoanelor de peste 65 de ani

Germania a refuzat initial vaccinul

Ce a spus ministrul german al Sanatatii

Ministerul a adaugat cu Autoritatea de Vaccinare Permanenta a recomandat extinderea la maxim 12 saptamani a perioadei intre care sa fie administrata prima si a doua doza a vaccinului AstraZeneca deoarece studiile arata ca amanarea ii imbunatateste eficacitatea."Este o veste buna pentru varstnicii care asteapta un vaccin. Ei pot fi vaccinati mai rapid acum", a afirmat ministerul."Vom emite in scurt timp o reglementare care sa implementeze ambele recomandari", a adaugat acesta.Germania a refuzat initial sa autorizeze vaccinul AstraZeneca/Oxford pentru administrare persoanelor de peste 65 de ani, afirmand ca nu exista date din studiile clinice care sa confirme eficacitatea acestuia pentru categoria de varsta respectiva.Insa tot mai multe date arata eficacitatea vaccinului AstraZeneca in randul varstnicilor din Marea Britanie, convingand atat Germania cat si Franta sa permita administrarea acestuia persoanelor de peste 65 de ani.In ceea ce priveste amanarea administrarii celei de-a doua doze, decizia autoritatilor germane este in linie cu recomandarea Autoritatii Europene pentru Medicamente ca a doua doza a vaccinului AstraZeneca sa fie administrata intre 4 si 12 saptamani dupa prima.Ministrul german al sanatatii Jens Spahn ceruse anterior ca perioada de administrare dintre cele doua doze sa fie extinsa la 6 saptamani pentru a putea vaccina cat mai multe persoane cat mai rapid.Politicienii din Berlin sunt tinta unor critici tot mai vocale din cauza ratei scazute a inocularilor din Germania, aceasta ramanand in urma Marii Britanii, Israelului si Statelor Unite.