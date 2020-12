Germania va autoriza deportarile in Siria din ianuarie, in ciuda protestelor

O decizie in acest sens a fost luata joi seara in cadrul unei sedinte a ministrilor de interne din landurile Germaniei, care au competenta in aceasta chestiune, relateaza mai multe mass-media germane.Responsabilii in acest dosar au refuzat sa extinda interzicerea deportarilor in Siria , masura adoptata in 2012.Aceasta decizie a fost luata la initiativa liderilor conservatori, membri ai familiei politice a cancelarului Angela Merkel . Acestia au reusit sa isi impuna opiniile in fata liderilor regionali de stanga care se opun acestor expulzari din cauza razboiului civil din Siria si a abuzurilor de care este acuzat regimul de la Damasc.Chiar daca, in cele din urma, aceasta decizie ar putea afecta doar cateva zeci de persoane, un tabu este astfel incalcat in Germania, tara care s-a remarcat in 2015 prin deschiderea larga a granitelor pentru solicitantii de azil sirieni care fugeau in acel moment de razboiului din tara lor. Mai multe sute de mii dintre acestia s-au intors.Dezbaterea a fost relansata in noiembrie de ministrul federal de interne Horst Seehofer, in special in urma asasinarii cu o arma alba a unui turist pe o strada din Dresda, crima de care este suspectat un refugiat sirian cu inclinatii islamiste."In loc sa avem o interdictie generala asupra deportarii, ar trebui sa fie posibil in viitor sa se examineze de la caz la caz posibilitatea deportarii pentru infractori si persoane considerate periculoase", a spus Seehofer.Aceasta masura ar putea viza in special 90 de sirieni, luati in evidenta pentru aderenta acestora la miscari militante islamiste, potrivit presei germane.Un oficial al Partidului Ecologist, Claudia Roth, a denuntat la randul sau "o absenta incredibila de simt al responsabilitatii".Cat despre stanga radicala, aceasta a calificat decizia drept o "campanie de intimidare impotriva refugiatilor", o promisiune facuta extremistilor de dreapta din Germania.In practica, aceste expulzari sunt probabil foarte dificil de realizat, deoarece Berlinul nu mai are relatii diplomatice cu regimul de la Damasc.Citeste si: