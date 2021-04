Germania: Persoanele vaccinate s-ar putea bucura de mai multa libertate, spune ministrul justitiei

"Daca se stabileste ca o vaccinare nu numai ca protejeaza impotriva bolii, ci poate si sa impiedice transmiterea mai departe a virusului, acest lucru trebuie luat in considerare la stabilirea masurilor", a declarat titulara Justitiei pentru ziarul Handelsblatt."Acesta nu este un privilegiu pentru cei vaccinati , ci o cerinta a Constitutiei", a adaugat ea.Problema unei ridicari partiale a restrictiilor pentru cei vaccinati va fi dezbatuta luni intr-o sedinta a liderilor de stat si federali din Germania, la doua zile dupa intrarea in vigoare a unui set de masuri mai dure anticoronavirus la nivel federal.Potrivit ministrului german, noua lege federala autorizeaza in mod explicit stabilirea de "reglementari speciale, exceptii si facilitati pentru persoane presupus imunizate in fata coronavirusului".Oamenilor trebuie sa li se prezinte beneficiile vaccinarii , a adaugat Lambrecht.Cetatenii "isi pun in mod intemeiat intrebarea de ce libertati se vor putea bucura din nou dupa o vaccinare", a mai spus ea.