Germania: Persoanele care s-au vaccinat sau care au trecut prin boala scapa de majoritatea restrictiilor incepand de duminica

Oricine a primit ambele doze de vaccin anti-COVID-19 sau s-a refacut dupa ce a fost bolnav de COVID-19 se va putea intalni in privat, fara restrictii, cu alte persoane din aceeasi categorie. Cand se intalnesc cu persoane nevaccinate , acestia nu vor fi nevoiti sa respecte limita de contact.Totodata, persoanele complet imunizate nu vor trebui sa intre in carantina dupa revenirea din calatorii, cu exceptia unor cazuri specifice - de exemplu, daca revin dintr-o zona in care o varianta a virusului face ravagii - si nici nu vor trebui sa demonstreze ca au un rezultat negativ pentru a intra in magazine sau a beneficia de servicii.Peste 31% din populatia Germaniei a primit primul vaccin, a anuntat vineri Institutul Robert Koch, iar un procent de 8.8% a fost complet vaccinat.Obligativitatea de a purta masti de protectie si de a mentine distantarea sociala va continua sa fie impusa in anumite situatii si cladiri.