Guvernul german vrea sa inchida frontiera cu Franta, pe fondul pandemiei de COVID-19. Parisul se opune

Parisul "doreste ca Germania sa nu-si inchida complet frontiera" cu Franta si indeamna, la postul de radio France info, la "o concertare" in vederea evitarii acestui scenariu. Daca Germania isi restrange si mai mult circulatia " in Franta, "as dori sa definim impreuna exceptii cat mai larg posibile. Avem doua preocupari majore: transportul rutier si muncitorii frontalieri. Pentru aceste persoane, este o chestiune de capacitatea de a munci si a-si castiga traiul", subliniaza Clement Beaune."Vom face totul pentru a discuta sa nu existe nicio decizie care sa nu fie coordonata, pentru ca sa nu existe surprize neplacute", a subliniat el, anuntand ca urma sa discute luni cu ministrii-presedinti ai celor trei landuri germane care se invecineaza cu Franta.Intrebat despre ingrijorarile Parisului, Guvernul german a anuntat luni ca "va continua sa observe cu precizie situatia (sanitara), pentru a evalua in mod continuu masurile in lupta impotriva pandemiei" covid-19."Controale consolidate vizand tarile de la frontiera nu sunt normalitatea si sunt impuse doar pe o perioada determinata , in functie de conditiile legate de amenintarea variantelor" noului coronavirus, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului german, Steffen Seibert, care evoca masuri "de ultim recurs".Asemenea controale la frontiera cu Moselle nu sunt excluse, insa se va face totul pentru a se evita perturbarea muncitorilor transfrontalieri, a dat asigurari Tobias Hans, conducatorul conservator al micului land Saarland, situat in sud-vestul Germaniei si care se invecneaza cu Franta.Ei ar putea circula in baza prezentarii unui test negativ, a sugerat el.In ceea ce priveste decizia germana de a-si inchide o parte a frontierelor - cu Cehia si Tirolul austriac - "nu cred ca a existat o dezbatere cu Comisia Euroepana (CE)", si-a exprimat regretul Clement Beaune."Comisia a amintit, pentru ca o vreme ne-am coordonat masurile europene, sa definim reguli comune, un cadru, ca acest lucru nu este conform cadrului european. A avut loc o discutie ieri intre comisarul european de resort si ministrul german, pentrtu a se explica", a declarat el.Controalele impuse de Germania duminica au condus luni la formarea unor cozi de asteptare la frontiera cu Cehia, scrie presa germana.Ministerul german de Interne a anuntat ca s-au eefctuat 10.000 de controale pana luni dimineata, dintre care jumatate s-au soldat cu respingeri.O lista de profesionisti autorizati sa treaca frontiera a fost stabilita, subliniaza ministerul german, care da asigurari ca lucreaza la "solutii pe masura", care sa tina cont de realitatea de la frontiera.