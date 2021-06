Nemtii vor sa poarte masca si dupa terminarea pandemiei

Reducerea semnificativa a bolii

Sezonul gripal a lipsit

Dintre cele circa 5.000 de persoane chestionate de institutul de cercetari de piata Civey in cadrul unui sondaj comandat de publicatia Augsburger Allgemeine, 44,7% s-au pronuntat in favoarea continuarii purtarii mastilor sanitare, in timp ce 41,9% au spus ca ar prefera sa renunte la acoperirea gurii si a nasului. Restul participantilor au fost indecisi.Masurile aplicate pentru restrangerea transmiterii noului coronavirus, cum ar fi purtarea mastilor, respectarea distantarii fizice si spalarea frecventa a mainilor, au dus la o reducere semnificativa a altor boli.Reducerea a fost indeosebi vizibila in ceea ce priveste alte boli transmise prin picaturi de saliva, asa cum se intampla si in cazul noului coronavirus. Anul trecut s-a inregistrat doar aproximativ o treime din numarul cazurilor de norovirus raportate in 2019.Sezonul gripal aproape ca nu si-a facut simtita prezenta in perioada 2020-2021. Chiar la inceputul anului 2020, sezonul gripal s-a terminat mai devreme decat in mod obisnuit, fapt atribuit masurilor luate pentru stoparea noului coronavirus.Varsta pare sa aiba un anumit rol in dorinta oamenilor de a purta in continuare masti sanitare dupa terminarea pandemiei, 54,1% dintre persoanele de peste 65 de ani declarandu-se in favoarea acestei masuri, potrivit sondajului.In grupa de varsta 18-29 de ani, 50,5% s-au pronuntat impotriva continuarii purtarii mastilor in viata de zi cu zi. Un procent de 41,2% dintre barbati au spus ca sunt de acord cu purtarea mastilor, in timp ce in randul femeilor acest procent a fost de 48,2%.In schimb, 46,7% dintre barbati au respins ideea de a purta masti dupa terminarea pandemiei, in timp ce doar 37,3% dintre femei s-au pronuntat impotriva.