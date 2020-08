Gest de solidaritate impresionant cu protestatarii din Belarus. Patru primari de capitale europene condamna represiunea violenta si solicita masuri din partea UE

Primarii din Bratislava, Budapesta, Praga si Varsovia condamna incalcarile libertatilor civile din aceasta tara si interventia in forta a fortelor de securitate.Orasele au convenit sa puna steagul istoric bielorus alb-rosu pe primariile lor in semn de solidaritate cu cetatenii din Belaurs care protesteaza pentru libertate. Viitorul Belarusului trebuie sa fie alaturi de oameni si nu cu ultimul dictator al Europei, Alexander Lukashenko si sustinatorii sai. Indemnam Uniunea Europeana sa isi revizuiasca politica fata de Belarus si sa adopte masuri impotriva celor responsabili de represiunea violenta a protestelor. Comunitatea noastra europeana trebuie sa ia o pozitie ferma pentru democratie in Belarus", sustin cei patru primari de capitale in declaratie.Romania nu a luat, deocamdata, nicio pozitie oficiala, cu exceptia unor declaratii ale ministrului de Externe, fata de situatia din Belarus. Peste 200 de personalitati si reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale au cerut autoritatilor romane si presedintelui Klaus Iohannis , premierului Ludovic Orban si ministrului de Externe, Bogdan Aurescu , o pozitie ferma din partea statului roman in sustinerea societatii civile si a drepturilor omului in Belarus.Semnatarii scrisorii deschise reamintesc ca Romania a trecut prin experienta unei revolutii sangeroase in 1989 si are si experienta reprimarii violente a manifestatiilor pasnice "cum ar fi cele din 10 august 2018". Motiv pentru care autoritatilor " o pozitie ferma in sprijinul drepturilor fundamentale ale bielorusilor, precum alegeri libere si corecte, incetarea torturii si a tratamentelor degradante, dreptul la intrunire si proces echitabil".Cititi si: