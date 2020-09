Gest fara precedent facut de Kim Jong-un. Liderul Coreei de Nord si-a cerut scuze pentru uciderea unui oficial sud-coreean

Kim i-ar fi transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca incidentul nu ar fi trebuit sa se produca, relateaza BBC Coreea de Sud a transmis ca un barbat de 47 de ani care ar fi incercat sa treaca in Coreea de Nord a fost gasit de soldati plutind in apele din nordul peninsulei.Granita dintre cele doua state din peninsula este stric pazita si, din cate se stie, trupele din nord sunt insturite sa deschida focul mortal asupra tuturor celor care vor sa treaca pentru a preveni raspandirea pandemiei de coronavirus in tara.Mesajul prin care dictatorul Kim Jong-un isi cere scuze pentru indicent a venit sub forma unei scrisori adresate presedintelui Moon.Kim a transmis ca "ii pare foarte rau" pentru ca l-a "dezamagit" pe Moon.Autoritatile din Coreea de Nord au spus ca barbatul a fost impuscat de 10 ori si ca nu i-au incinerat trupul, ci doar "obiectul care plutea si il purta pe apa".