Ghidul suprem iranian: Probleme economice ale tarii se vor agrava daca virusul se propaga necontrolat

Republica Islamica, ce a inregistrat oficial primele sale cazuri de COVID-19 in februarie, este una dintre tarile cele mai afectate din Orientul Mijlociu de aceasta pandemie.Autoritatile au anulat evenimentele publice si au inchis scolile si comertul neesential in martie, inainte de a ridica progresiv restrictiile incepand din aprilie, in incercarea de a relansa economia tarii, deja sufocata de sanctiunile americane."A spune ca trebuie facut ceva pentru a evita problemele economice cauzate de coronavirus este corect. Insa in caz de neglijenta si de propagare importanta a bolii, problemele economice se vor agrava de asemenea", a declarat ayatollahul Khamenei in timpul unei reuniuni prin conferinta video cu responsabili judiciari.Problemele economice ale Iranului s-au agravat din 2018, dupa retragerea unilaterala a SUA, in mai, din acordul asupra programului nuclear iranian si reimpunerea de sanctiuni americane impotriva Teheranului."Sacrificiul personalului medical, eforturile grupurilor de voluntari si cooperarea globala a populatiei au facut ca Iranul sa fie una dintre tarile care au reusit cel mai bine" sa controleze epidemia, a spus Khamenei. "Insa aceasta a fost la inceput, iar acum, din nefericire, aceasta tentativa si aceste eforturi s-au diminuat din partea unor persoane si autoritati", a deplans el.Ministerul iranian al Sanatatii a anuntat 2.456 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce a majorat la 220.180 numarul total de contaminari. De asemenea, virusul a provocat alte 125 de decese in aceeasi perioada, majorand numarul total al victimelor la 10.364.