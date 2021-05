Statul Arizona demonstreaza ca Google a ascuns intentionat optiunile privind localizarea de pe smartphone-urile cu Android

Conform documentelor prezentate de Procurorul General al statului Arizona, Mark Brnovich, executivii si inginerii companiei americane stiau foarte bine ca optiunile privind localizarea erau greu de gasit in cadrul sistemului de operare.Pe langa ascunderea intentionata a functiei de dezactivare a localizarii, conform acelorasi documente, Google ar fi continuat, oricum, sa colecteze date privind localizarea si dupa ce functia "location sharing" era dezactivata.Mai mult, Google ar fi facut presiuni pe producatorii de smartphone-uri sa lase lucrurile asa cum sunt si sa nu cumva sa faca mai usor accesul catre optiunile privind localizarea.Ambele idei - ascunderea optiunilor legate de localizare si continuarea colectarii datelor de localizare si dupa dezactivarea acestei functii - sunt capete de acuzare impotriva Google in procesul din Arizona. Google se apara spunand ca procuratura si concurenta prezinta in mod intentionat eronat modul in care functioneaza serviciile companiei si ca, in fapt, ar fi oferit mereu optiuni solide privind controlul functiei de colectare a datelor de localizare.