Grecia a depistat patru cazuri de infectare cu noua varianta a coronavirusului

Noua varianta a virusului, care se raspandeste acum in lume, a fost detectata pentru prima data in Regatul Unit si este mai transmisibila decat tulpina originara identificata in China in urma cu un an.O alta varianta recenta a fost identificata mai intai in Africa de Sud.'Patru persoane au calatorit recent spre Grecia din Marea Britanie. Ele se afla in carantina', a afirmat oficialul elen, care a preferat anonimatul.Este pentru prima data cand Grecia semnaleaza cazuri de contaminare cu noua varianta a SARS-CoV-2.Grecia a inasprit masurile antiepidemice timp de o saptamana incepand de duminica, inchizand saloanele de coafura si librariile, carora li se permisese sa se redeschida inaintea Craciunului.Grecia, care a inceput vaccinarea saptamana trecuta, a raportat pana acum 140.099 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus si 4.957 de decese.