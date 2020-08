Grecia a inaugurat primul muzeu submarin

Ministrul grec al Culturii Lina Mendoni a asistat la ceremonia care s-a desfasurat la bordul unui vas si sub apa, cu participarea scafandrilor.Situl, aflat in apropiere de insula Peristera, in largul insulei Alonissos, va fi deschis amatorilor de scufundari din 3 august pana la 3 octombrie, in timp ce turistii care nu practica scufundari vor putea vizita muzeul virtual, de la un centru de informatie situat in Alonissos."Aceasta epava se afla la o adancime de 21-28 de metri de coastele insulei Peristera si contine intre 3.000 si 4.000 de amfore, a declarat pentru postul Skai TV Maria Agalou, presedintele Consiliului municipal din Alonissos.Aceasta mare nava comerciala care transporta mii de amfore cu vin s-ar fi scufundat catre anul 425 inainte de Hristos din cauza intemperiilor din timpul unei traversari intre Halkidiki, in nordul Greciei, si insula Skopelos, a spus la postul de televiziune Ert Pari Kalamara, directoarea departamentului de antichitati submarine.Amforele, mare parte fiind intacte, au fost descoperite in 1985 de un pescar."Oferim umanitatii Partenonul naufragiilor", a declarat Kostas Agorastos, guvernatorul Tesaliei, regiunea unde este situata insula Alonissos, potrivit Skai TV.Autoritatile grecesti spera sa ofere acces turistilor care practica scufundari alte patru situri vechi de epave.Potrivit Ert TV, doua grupuri de scafandri amatori britanici sunt asteptati luni pentru a descoperi situl de la Peristera.