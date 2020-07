Grecia: Aeroportul Hellenikon din Atena se transforma intr-o statiune turistica uriasa/Lucrarile au inceput

Fostul aeroport Hellenikon din zona de coasta a capitalei Atena este abandonat de aproape doua decenii. Dupa ani de intarzieri din cauza obstacolelor birocratice si a opozitiei localnicilor, echipele de demolare au inceput vineri sa doboare primele structuri din sutele de cladiri care trebuie inlaturate de pe suprafata de teren care se intinde pe 600 de hectare.Compania Lamda Development, care in anul 2014 a obtinut inchirierea pe termen lung a terenului, intentioneaza sa construiasca aici un complex de case de lux, hoteluri, birouri, un port dedicat iahturilor si un cazinou, la un cost total de opt miliarde de euro."Acestea este un proiect care simbolizeaza o noua Grecie", a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis la ceremonia de inaugurare.Privatizarea aeroportului Hellenikon din Atena si transformarea sa in statiune turistica a fost una dintre conditiile incluse in acordul de asistenta convenit de Grecia cu creditorii internationali. Insa aceasta privatizare in valoare de 915 milioane de euro, care prevede o concesionare pe o perioada de 99 de ani a terenului pe care era amplasat fostul aeroport Hellenikon, a fost suspendata imediat dupa venirea la putere, in luna februarie 2015, a partidului condus de Alexis Tsipras.Actualul guvern conservator condus de Kyriakos Mitsotakis a promis ca va urgenta proiectul care ar urma sa creeze aproximativ 10.000 de locuri de munca in perioada lucrarilor de constructie si sa atraga mii de turisti si investitori in capitala Greciei.Firma Lamda intentioneaza sa cheltuie doua miliarde de euro numai in primii cinci ani ai fazei de constructiei, care in total ar urma sa se intinda pe 25 de ani, pentru a ridica doua cladiri de birouri, un hotel, aproximativ 800 de locuinte si un parc. Directorul general Odisseas Athanasiou a spus vineri ca lucrarile de constructie vor incepe in prima jumatate a lui 2021.