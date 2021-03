Anunt important pentru romanii care pleaca in Grecia

Fenomenele meteo vor inregistra maxime semnificative in intervalul orar 18:00-21:00, pentru ziua de miercuri, 31 martie 2021, caracterizate de intensificari insemnate ale vantului (7-8 grade pe scara Beaufort, iar in unele zone din Marea Egee chiar pana la 9 grade pe aceeasi scara), manifestari ce vor afecta navigatia maritima.In zonele montane inalte se vor inregistra precipitatii insemnate sub forma de ninsoare.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena (+302106774035) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena (+306978996222) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+306946049076).Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.