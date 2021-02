Fenomene extreme in Grecia

- sambata, 13.02.2021, in zonele montane si semi-montane din Grecia Centrala si de nord si treptat in campiile din nordul Greciei. Fenomenele vor fi intense in Macedonia de Vest si Centrala, Tesalia, Sterea Centrala si temporar si in Epir. Vantul va bate puternic din directia nord-est (gradul 7-8 pe scara Beaufort) in Marea Ionica de Nord si Marea Egee de Nord;- duminica, 14.02.2021, pe langa regiunile mentionate mai sus, vor fi afectate si Macedonia de Est, Tracia, Insulele din Marea Egeei de Nord, insulele Sporade, zonele muntoase si semi-montane din regiunea Sterea de est, iar vantul va inregistra o intensitate de pana la 9 grade pe scara Beaufort in estul si in nordul Marii Egee. In zonele de nord ale R. Elene se va instala un ger puternic;- luni, 15.02.2021, ninsorile se vor diminua in zonele de vest si nord, dar vor continua in estul tarii, inclusiv in Attica (Atena), unde fenomenele vor putea inregistra, izolat, intensificari la nivel local;- in intervalul 15-17 februarie 2021 vantul va atinge, local, pana la 10 grade pe scara Beaufort in Marea Egee;- incepand de luni, 15 februarie si pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in tot restul tarii, in principal in Grecia Centrala si in zonele din regiunile Macedonia si Tracia, se va manifesta fenomenul de inghet puternic;- in intervalul 13-14.02.2021, se vor inregistra fenomene meteo intense (ploi si furtuni) in insulele Ionice, insulele din Marea Egee, sudul peninsulei Peloponez si, temporar, in regiunea Epir si insula Creta.