Grecia inaspreste restrictiile impuse in contextul crizei sanitare

Guvernul a anuntat ca noile restrictii vor fi impuse pentru urmatoarele sapte zile.Noile restrictii vor intra in vigoare pe 3 ianuarie, de cand va fi aplicata si una de mobilitate pe timpul noptii, care va incepe la ora 21:00, cu o ora mai devreme decat pana acum.Purtatorul de cuvant al Guvernului a spus ca aceste masuri au fost luate astfel incat pe 11 ianuarie sa fie posibila redeschiderea scolilor.Grecia, unde a inceput campania de vaccinare impotriva Covid-19 in urma cu o saptamana, a raportat pana in prezent aproximativ 140.000 de cazuri si peste 4.880 de decese asociate.La nivel mondial, numarul de contaminari a depasit sambata 84 de milioane, iar cel al deceselor asociate se apropie de 1,83 de milioane, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.