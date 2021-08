Grecii sunt optimiști: ce creștere economică își prognozează pentru 2021 în ciuda incendiilor cumplite şi a pandemiei

Economia greacă va înregistra în acest an o creştere de cel puţin 3,6%, în pofida pandemiei de Covid-19 şi a incendiilor violente care au afectat activitatea economică, a anunţat vineri, 13 august, ministrul grec al Finanţelor, Christos Staikouras, relatează AFP."Estimăm o creştere de 3,6% în acest an şi este o estimare perfect realizabilă, posibil chiar prea prudentă", a declarat Staikouras pentru postul de televiziune Mega TV. În 2020, Produsul Intern Brut al Greciei a înregistrat o contracţie de 8,2%."Este un an bun faţă de anul trecut. Comparativ cu estimările noastre este mult mai bine", a spus Staikouras făcând referire la sosirile de turişti. Potrivit lui Staikouras, autorităţile elene mizau pentru acest an să revină la 45% din numărul de turişti din 2019 însă în prezent sosirile de turişti sunt la 70% faţă de 2019.Grecia şi-a redeschis graniţele pentru turişti în luna mai a acestui an, după o campanie intensă de vaccinare a locuitorilor din numeroasele insule preferate de turişti, precum şi a altor destinaţii turistice.Cu o contribuţie de peste 20% la Produsul Intern Brut, turismul este un sector crucial pentru economia Greciei.Ca urmare a creşterii numărului infectărilor cu varianta Delta în ultimele zile, autorităţile elene au decis să introducă un lockdown pe timp de noapte pe insulele Mykonos, Zakynthos şi Chania, precum şi în principalele două oraşe din insula Creta, în intervalul 01:00-06:00 dimineaţa. Muzica va fi complet interzisă în baruri şi restaurante pentru a evita formarea aglomeraţiilor, iar adunările la care participă peste 20 de persoane nu vor fi permise.În paralel, Grecia a fost afectată de violente incendii care au distrus sute de mici firme şi au provocat pagube considerabile mediului înconjurător. Premierul Kyriakos Mitsotakis a anunţat deblocarea unor ajutoare în valoare de 500 milioane de euro pentru victimele incendiilor şi reconstrucţia zonelor sinistrate.