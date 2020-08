Grecia inchide frontierele tereste pe timpul noptii, cu exceptia celei cu Bulgaria, in urma unui val de contaminari cu COVID-19

Atena a anuntat aceasta masura joi, in urma unei cresteri a contaminarilor cu covid-19. Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea.O interdictie de circulatie pe timpul noptii vizeaza de asemenea baruri si restaurante - pana la 17 august -, iar targuri si piete deschise au fost interzise. Adunarile de peste noua persoane au fost interzise pe insula, inclusiv la domiciliu, iar purtarea mastii este obligatorie peste tot.Grecia a anuntat miercuri o "saptamana de constientizare", inasprind masurile sanitare in urma unei cresteri puternice a contaminarilor, in contextul in care masuri de precautie au fost impuse deja in toata tara in urma cu cateva zile.Astfel, autoritatile sanitare din tara au impus, saptamana trecuta, obligativitatea purtarii mastii in toate locurile publice inchise si au restrans - pana la 15 august - vizitele la aziluri de batrani siin alte institutii in care se afla persoane vulnerabile. Casatoriile, botezurile si inmormantarile au fost limitate la adunari de 100 de persoane, iar targurile au fost anulate.Aceste decizii intervin in contextul in care Grecia se confrunta cu o crestere importanta a contaminarilor de cateva saptamani.Miercuri si joi, autoritatile sanitare au inregistrat 153 de contaminari cu noul coronavirus, un bilant care se apropie de cel mai grav bilant cotidian - 156 de contaminari intr-o singura zi - inregistrat la 21 aprilie.Unii oficiali au atribuit deja aceasta crestere recenta a contaminarilor iesirii puternice in cluburi de noapte si petrecerilor organizate seara.Doar 10% dintre cazurile inregistrate recent au condus, prin urmarire, la straini, sublinia miercuri, intr-o sedinta de Guvern, premierul grec Kyriakos Mitsotakis.De la inceputul pandemiei, 5.100 de contaminari cu covid-19 au fost detectate in Grecia si 210 morti.Premierul Kyriakos Mitsotakis a exclus o noua izolare, in urma unei iesiri din izolare treptate, in mai, si deciziei, in iunie, de a primi turisti straini cu scopul de a salva o parte a sezonului turistic, vital in economia elena.