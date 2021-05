Grecia isi intampina turistii cu muzica si dans chiar de pe aeroport VIDEO

"O destinatie turistica matura este una care inspira incredere vizitatorilor ei. Este una care dovedeste ca si in cele mai dificile vremuri planifica si i mplementeaza solutii pentru toate problemel e. Am adus cu succes turistii in 2020 si vom reusi asta si in 2021", a spus guvernatorul Giorgos Hatzimarkos, potrivit greekcitytimes.com.Toti cei care ajung in Grecia trebuie sa completeze un formular prin care ofera detalii cu privire la locul si perioada sederii, sa prezinte un certificat de vaccinare impotriva Covid-19 sau un test PCR recent cu rezultat negativ.