Grecia: Purtarea mastii in supermarketuri, obligatorie incepand de sambata, si pentru clienti, si pentru personal

Secretarul general al Comertului si Protectiei Consumatorilor Panagiotis Stampoulidis a anuntat pe Twitter ca decizia a fost luata de Comitetul National pentru Protekarea Sanatatii Publice, relateaza keeptalkinggreece.com."Utilizarea mastilor in supermarketuri de catre angajati si clienti este obligatorie", a scris secretarul general.Potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Dezvoltarii, decizia a fost semnata vineri si intra in vigoare de sambata.Grecia a inregistrat o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 de la inceputul acestei luni, nu doar din cauza turistilor, ci si ca urmare a relaxarii in ceea ce priveste masurile de protectie impotriva noului coronavirus.Numarul cazurilor de COVID-19 din Grecia a ajuns vineri, la 3.964, dupa ce au fost inregistrate alte 28 de imbolnaviri, 16 fiind in randul turistilor. Vineri a fost consemnat si un deces, bilantul ridicandu-se la 194.