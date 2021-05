Grecia redeschide toate scolile si gradinitele. Numaratoare inversa si pana la debutul sezonului turistic

Pentru a putea intra in unitatile scolare, atat elevii, cat si corpul profesorat trebuie sa prezinte de doua ori pe saptamana , luni si joi, rezultatele negative ale autotestelor pentru COVID-19 disponibile gratuit in farmacii.Scolarii si elevii de gimnaziu au revenit la cursuri luni dimineata. Liceele s-au redeschis in conditii similare inca de pe 12 aprilie.Toate unitatile scolare din Grecia si-au inchis portile pe 7 noiembrie anul trecut odata cu intrarea in vigoare a unor restrictii stricte de izolare, iar cursurile au fost de atunci organizate online. In timpul acestor sase luni, scolile primare si gimnaziile au fost deschise doar cateva zile dupa care au fost nevoite sa-si inchida din nou portile din cauza situatiei sanitare. uvernul grec a inceput in aprilie sa relaxeze restrictiile instituite in noiembrie autorizand redeschiderea celor mai multe dintre activitatile comerciale din domeniul comertului cu amanuntul cu exceptia galeriilor comerciale.Terasele cafenelelor si restaurantelor au primit permisiunea de a se redeschide incepand cu 3 mai.In acest weekend, plajele private au primit din nou turisti, in timp ce muzeele se vor redeschide din 14 mai, cinematografele in aer liber pe 21 mai, urmand sa functioneze la o capacitate redusa, iar teatrele, din 28 mai.Grecia asteapta in special deschiderea sezonului turistic, din 15 mai.Peste 20% din PIB-ul tarii depinde de acest sector.Grecia este sever afectata de cel de-al treilea val al pandemiei, cea mai mare parte dintre cele peste 10.000 de decese provocate de COVID-19 fiind inregistrate in decursul ultimelor luni.Numarul total de cazuri a ajuns in Grecia la 350.000, la o populatie de 10,8 milioane de locuitori.Au fost realizate peste 3,4 milioane de vaccinari, iar peste un milion de persoane au primit cea de-a doua doza.