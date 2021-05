Grecia redeschide terasele, cafenelele si restaurantele, dupa o pauza de sase luni

In piata Kolonaki, situata intr-un cartier luxos din Atena, terasele s-au umplut treptat cu clienti luni, o zi de sarbatoare in Grecia, dupa Pastele ortodox sarbatorit duminica.Asezat la o masa a cafenelei Da Capo, Andreas Riminiotis s-a declarat bucuros ca a putut sa isi reia astfel "obiceiurile" si "o viata normala"."Inainte de inchiderea cafenelelor in noiembrie, veneam in fiecare dimineata sa imi beau cafeaua aici si sa discut cu prietenii. Era modul meu preferat de a imi petrece timpul, remediul meu pentru toate grijile!", a dezvaluit acest pensionar grec, care a primit cea de-a doua doza a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania Pfizer, in urma cu cateva saptamani."Astazi, am impresia ca traiesc din nou, ca am fost readus la viata", a glumit el, facand trimitere la Pastele ortodox, celebrat in Grecia weekendul trecut.Yannis Karagiannakis, care este chelner, s-a declarat usurat ca a putut sa isi reia activitatea profesionala. "Eram in somaj de sase luni, ma invarteam in cerc, eram deprimat", a marturisit el.Cel putin 330.000 de persoane lucreaza in Grecia in acest sector de activitate. Potrivit presedintelui sindicatului din industria restaurantelor, Yorgos Kavvathas, zeci de restaurante, baruri si cafenele au fost deja inchise definitiv in centrul Atenei si in Salonic. Sase unitati din zece din aceasta industrie sunt amenintate cu inchiderea definitiva."20% din stabilimente nu dispun de terase", a precizat Yorgos Kavvathas, care se declara ingrijorat pentru supravietuirea acestor unitati. Redeschiderea teraselor a avut loc luni cu respectarea unor masuri stricte: angajatii vor trebui sa faca autoteste COVID-19 o data pe saptamana si sa poarte masti sanitare. Cel mult sase persoane sunt autorizate la fiecare masa, iar inchiderea teraselor este prevazuta la ora locala 23:00 pentru a respecta interdictia de circulatie pe timpul noptii, aflata inca in vigoare la nivel national.Grecia intentioneaza sa cheltuiasca 11,6 miliarde de euro in acest an pentru a compensa efectele negative ale pandemiei de COVID-19, dupa cele 24 de miliarde de euro cheltuite in acelasi scop in 2020.Guvernul elen mizeaza mai ales pe relansarea turismului , incepand din 15 mai, pentru a-si redeschide economia. Peste un sfert din PIB-ul Greciei depinde de acest sector de activitate."Avem noi aliati: vaccinarea, autotestele si vremea calda, care ne fac sa speram ca aceasta aventura fara precedent se va termina in curand", a declarat in urma cu cateva zile prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis.Guvernul de la Atena a accelerat campania de vaccinare in ultimele zile, permitand si persoanelor cu varste de peste 30 de ani sa devina eligibile pentru vaccinare. Pana in prezent, peste 3 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in Grecia.Grecia, o tara cu o populatie de 10,8 milioane de locuitori, a raportat peste 345.000 de cazuri de coronavirus si un bilant de peste 10.400 de decese asociate maladiei COVID-19 de la inceputul pandemiei.