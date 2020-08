Grecia si Turcia se joaca cu focul in Mediterana, avertizeaza ministrul de Externe german

''Ceea ce avem nevoie acum, categoric si imediat, este sa vedem semne ale unei detensionari si o disponibilitate pentru dialog'', a spus Maas - a carui tara detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene - dupa o intrevedere cu omologul sau grec Nikos Dendias.Descoperirea in ultimii ani a unor importante zacaminte de gaz in estul Marii Mediterane a sporit apetitul tarilor riverane si a suscitat tensiuni intre Ankara si Atena, care isi disputa unele zone maritime.Semn ca situatia este una tensionata, o nava greaca si o nava turca au intrat saptamana trecuta in coliziune intr-o zona revendicata de Grecia si unde Turcia a desfasurat nave de razboi , potrivit unei surse militare grecesti.Temandu-se ca va fi exclusa de la impartirea imenselor rezerve de gaze naturale din regiune, Ankara a desfasurat astfel, pe 10 august, nave de razboi intr-o zona revendicata de Grecia, provocand ingrijorarea Europei.Insotit de nave militare, vasul turc Oruc Reis desfasoara activitate de explorare in apropiere de insula Cipru. Agentia de presa turca Anadolu a relatat ca aceasta activitate va continua pana la 27 august.Grecia a respins posibilitatea de a discuta cu Turcia atat timp cat misiunea navei Oruc Reis continua.Luni seara, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a adoptat o pozitie ferma, afirmand: ''Turcia nu va face nici macar un pas inapoi in privinta activitatilor vasului nostru Oruc Reis si a fortelor navale care il insotesc''.In cursul serii de marti, Heiko Maas urmeaza sa se intalneasca, la Ankara, cu ministrul de externe turc MevlutCavusoglu.Acest demers al sefului diplomatiei germane are loc inaintea unei conferinte a ministrilor de externe din UE, prevazuta pentru joi si vineri la Berlin.