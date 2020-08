Grecia va primi 3 milioane de doze din potentialul vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford

Acesta a transmis ca studiile clinice au ajuns in faza a treia, in timp ce faza a patra ar trebui sa fie finalizata in noiembrie, transmite ekathimerini.com "La sfarsitul lunilor decembrie, ianuarie, februarie, martie, mai si iunie, daca totul va merge bine, Grecia va primi in sapte livrari partiale cantitatea alocata din vaccinul convenit", a spus oficialul pentru Skai."Vom incepe cu 700.000 de doze in decembrie, care va fi o doza unica sau dubla, si in jur de 3 milioane de doze in total", a adaugat el.