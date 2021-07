Dupa Franta, o alta tara europeana anunta vaccinarea obligatorie pentru personalul medical

Seful guvernului de la Atena a subliniat ca doar persoanele vaccinate pot beneficia de deschiderea industriei hoteliere si de cea a ospitalitatii, intr-un efort al autoritatilor de a obtine imunitatea de grup pana in toamna.Personalul din caminele de batrani care nu s-a vaccinat pana in prezent va trebui sa o faca imediat sau va fi suspendat incepand cu 16 august, in timp ce personalul sanitar urmeaza sa fie vaccinat incepand cu data de 1 septembrie.Mitsotakis a anuntat de asemenea noi restrictii pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Astfel, doar clientii vaccinati vor avea acces in interior in baruri, cinematografe, teatre si alte spatii inchise. Guvernul francez a anuntat luni ca va face vaccinul COVID-19 obligatoriu pentru lucratorii din domeniul sanitar, informeaza luni postul BFM TV inainte de un discurs televizat al presedintelui Emmanuel Macron , relateaza Reuters.Franta are o miscare anti-vaccinista tenace, dar autoritatile au mizat pe faptul ca vor putea convinge suficiente persoane, inclusiv personal medical, sa se vaccineze voluntar pentru a diminua raspandirea virusului.