Politia italiana destructureaza o grupare antisemita si rasista care pregatea un atac cu bomba vizand NATO

Gruparea desfasura, de asemenea, "activitati de planificare, aflata inca intr-un stadiu embrionar, a unei actiuni impotriva unei structuri NATO , cu ajutorul unor dispozitive explozive fabricate cu ajutorul unr instructiuni gasite pe Internet si in claborare cu anumiti activisti care fac parte din asociatii straine asemanatoare, active in Portugalia ", precizeaza politia.O ancheta a Parchetului din Roma, lansata la sfarsitul lui 2019, a vizat activitatile gruparii "Ordine Ario Romano" ("Ordnul Arian Roman"), din care fac parte persoane cu varsta cuprinsa intre 26 si 62 de ani.Gruparea a publicat pe Facebook si pe reteaua rusa de socializare VK texte, inregistrari video si imagini cu continut rasist, antisemit si negationist, precizeaza intr-un comunicat politia.Politia a descoperit "o incitare la comiterea unor actiuni violente vizand persoane de origine evreiasca si cetateni straini", precizeaza ea.Perchezitii au fost efectuate in intreaga tara.Intre persoanele anchetate se afla si o femeie din Milano, care a castigat in 2019 concursul de frumusete "Miss Hitler" - organizat de catre reteaua rusa de socializare VK, potrivit agentiei italiene de presa Agi.